Спаллетти: «Кальяри» заслуживал в игре с «Наполи» большего, чем ничья

62-летний итальянский наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о результате выездного матча 26-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:1), в котором его подопечные сумели вырвать ничью на последних минутах.

«Это была сложная игра для «Наполи, стоит признать, что «Кальяри» заслуживал большего. Мы ни разу за матч не брали игру в свои руки, хотя у нас было больше владения мячом.

Мы должны быть довольны результатом, потому что это случается со всеми после игр Лиги Европы. Мы сделали слишком мало с точки зрения качества. Каждый раз после матчей через два дня, мы теряем 4-5 игроков. Хорошо, что Осимхен сумел оказаться в заявке на матч, он рисковал не участвовать в игре.

Я должен признать хорошее отношение игроков к матчу, но они также должны признать, что мы должны сделать что-то большее. Не важно, какими качествами мы обладаем, если по итогу мы ими не пользуемся», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, «Наполи» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Выше располагаются «Интер» (54) и «Милан» (56). «Кальяри» (22) идёт на 18-й позиции.