Открыта регистрация на отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

С 26 марта по 29 мая 2022 года в Москве пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 и 2012 годов рождения.
В этом году фестиваль пройдёт уже в четвёртый раз подряд. Московский отборочный турнир пройдёт на стадионе Олимпийской деревни. Также отборочные турниры состоятся в других регионах России, города и даты проведения будут объявлены позже, следите за новостями по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена».
Соревнования будут проводиться при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», технический организатор – футбольный проект «РусФут».
Приглашаем всех желающих принять участие в московском отборочном турнире фестиваля. Контакт по вопросам участия и регистрации: +7 977 853-78-24.
- 22 февраля 2022
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