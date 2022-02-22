Открыта регистрация на отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

С 26 марта по 29 мая 2022 года в Москве пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 и 2012 годов рождения.



В этом году фестиваль пройдёт уже в четвёртый раз подряд. Московский отборочный турнир пройдёт на стадионе Олимпийской деревни. Также отборочные турниры состоятся в других регионах России, города и даты проведения будут объявлены позже, следите за новостями по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена».



Соревнования будут проводиться при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», технический организатор – футбольный проект «РусФут».



Приглашаем всех желающих принять участие в московском отборочном турнире фестиваля. Контакт по вопросам участия и регистрации: +7 977 853-78-24.