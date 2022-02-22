Минфин США ввёл санкции против ЦСКА
Поделиться
Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА, сообщается на официальном сайте организации.
Напомним, московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства. Введение санкций связано с нарастающим конфликтом России с Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.
После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре РПЛ после зимнего перерыва армейцы сыграют со «Спартаком». Встреча пройдёт 26 февраля. 2 марта ЦСКА дома проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи».
Новость по темеЦСКА объявил о переходе полузащитника «Эвертона» Гбамена
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
00:32
-
00:25
-
00:21
- 22 февраля 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:42
-
23:24
-
23:09
-
23:05
-
22:59
-
22:59
-
22:37
-
22:22
-
22:20
-
22:15
-
21:59
-
21:55
-
21:40
-
21:29
-
21:28
-
21:16
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:39
-
20:20
-
19:58
-
19:53
-
19:35
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:14
-
19:14
Партнерский контент