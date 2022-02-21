ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Эвертона» Гбамена

Московский ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Филиппа Гбамена. Футболист подписал с армейцами арендное соглашение до конца нынешнего сезона, информирует официальный сайт клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что у ЦСКА не будет права выкупа футболиста. Большую часть зарплаты, которая равна € 4 млн в год, возьмут на себя «Эвертон» и сам игрок.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Гбамен сыграл в трёх матчах и не сумел отметиться результативными действиями. Также футболист заигран за национальную команду Кот-д'Ивуара, в составе которой успел провести 12 матчей.



Московский ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).