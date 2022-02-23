Тухель: надеюсь, что Ковачич и Зиеш успеют восстановиться к финалу Кубка Лиги

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о состоянии полузащитников Матео Ковачича и Хакима Зиеша, которые получили травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:0).
«На данный момент я не знаю, насколько всё серьёзно. Мне следовало бы заменить Ковачича раньше, возможно, в перерыве, что позволило бы нам сэкономить одну замену. Момент с повреждением Хакима я не видел и пока не обсуждал с врачами его состояние.
Мы сталкиваемся с подобными ситуациями на протяжении всего сезона, проводя замены из-за травм вместо тактических перестановок. Однако до финала Кубка Лиги ещё есть время, и я надеюсь, что они успеют восстановиться и будут иметь возможность сыграть ещё в одном большом матче», — приводит слова Тухеля сайт «Челси».
Финал Кубка английской Лиги между «Челси» и «Ливерпулем» пройдёт 27 февраля.
- 23 февраля 2022
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