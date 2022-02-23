Криштиану Роналду опубликовал пост перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
«Готовимся к возвращению крупнейшего клубного турнира в мире. Вперёд!» — написал Роналду в «Инстаграме».
Первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Мадриде сегодня, 23 февраля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 22 матча, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:
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