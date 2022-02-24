«Может быть, я не так уж хорош». Конте высказался о поражении от «Бёрнли»

52-летний итальянский наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на поражение в перенесённом выездном матче 13-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (0:1).
«Мы много и усердно работаем, я думаю, что мы делаем всё, чтобы попытаться стать лучше, но этого недостаточно, что очень расстраивает. Впервые я проиграл четыре из пяти последних матчей. Может быть, я не так уж хорош.
«Тоттенхэм» пригласил меня, чтобы стать лучше, но я честен и не могу закрыть глаза на какие-то моменты. Я ненавижу проигрывать. Это неприемлемо. Я хочу попытаться изменить ситуацию.
Может быть, нам стоит уделить больше внимания на какие-то иные аспекты игры, и тогда мы сможем прервать эту неудачную серию», — приводит слова Конте BBC.
«Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур». Обзор матча.
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После 24 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 39 очков. «Бёрнли» (20) находится на 18-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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