Московское «Динамо» отменило пресс-конференцию перед матчем с «Химками»

Московское «Динамо» отменило пресс-конференцию главного тренера Сандро Шварца, которая планировалась к возобновлению Российской Премьер-Лиги и матчу 19-го тура с «Химками».
26 февраля «Динамо» в первом официальном матче в 2022 году встретится с подмосковными «Химками» в гостях. Игра пройдёт в рамках Российской Премьер-Лиги. Напомним, после 18 туров чемпионата страны москвичи занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38). Подмосковный клуб набрал 14 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ранее стало известно, что ряд матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги может быть отменён из-за введённого в отдельных субъектах режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, с сегодняшнего дня в некоторых регионах закрыты аэропорты на срок до 2 марта.
- 24 февраля 2022
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