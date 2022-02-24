Арсен Адамов: Кадыров всегда уделял внимание, дарил подарки
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22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из екатеринбургского «Урала» в зимнее трансферное окно, рассказал об отношении президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова к футболистам грозненского «Ахмата».
«В «Ахмате» после каждого сезона Кадыров собирает команду в ресторане, устраивает банкет. Мы очень весело проводили время. Он очень любит футбол, но уже реже посещает стадион. Раньше на все игры приезжал. Сейчас у нас на первом месте единоборства, и он чаще на них ходит. Что касается дорогих подарков, это было, ещё когда я выступал в академии и за дубль. Он всегда уделял игрокам внимание и время. Дарил подарки», — сказал Арсен Адамов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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