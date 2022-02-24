Результаты матчей «Лестера», «Севильи», «Аталанты» и «Марселя» в Лиге конференций

Сегодня, 24 февраля, в Лиге конференций завершились ответные матчи 1/16 финала.
«Партизан» — «Спарта» (Первый матч 1:0)
Сербский «Партизан» к 24-й минуте матча повёл 2:0 и снял вопросы о выходе в следующую стадию: отличился Рикарду Гомеш, оформивший дубль. На 85-й минуте Адам Гложек забил единственный мяч гостевой команды.
«Раннерс» — «Лестер Сити» (Первый матч 1:4)
Во втором матче «Лестер» лишь укрепил преимущество над датской командой: отличились Харви Барнс и дважды Джеймс Мэддисон, у хозяев отличился Стивен Одей.
«Карабах» — «Марсель» (Первый матч 1:3)
«Марсель» также был явным фаворитом встречи. Команда Хорхе Сампаоли лишь укрепила этот статус во втором матче, забив три безответных мяча. Отличились Пап Гуй, Маттео Гендузи и Конрад де ла Фуэнте.
«Олимпиакос» — «Аталанта» (Первый матч 1:2)
В ответном гостевом матче «Аталанта» также забила три безответных мяча в ворота соперника. Точные удары на счету Йоакима Мехле и Руслана Малиновского, оформившего дубль.
«Динамо» Загреб — «Севилья» (Первый матч 1:3)
Хорватская команда сумела добиться минимальной победы на своём поле, но всё решил счёт первой игры. Гол Мислава Оршича с пенальти не спас «Динамо» от вылета из турнира.
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