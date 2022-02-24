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Результаты матчей «Лестера», «Севильи», «Аталанты» и «Марселя» в Лиге конференций

Результаты матчей «Лестера», «Севильи», «Аталанты» и «Марселя» в Лиге конференций
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Сегодня, 24 февраля, в Лиге конференций завершились ответные матчи 1/16 финала.

«Партизан» — «Спарта» (Первый матч 1:0)

Сербский «Партизан» к 24-й минуте матча повёл 2:0 и снял вопросы о выходе в следующую стадию: отличился Рикарду Гомеш, оформивший дубль. На 85-й минуте Адам Гложек забил единственный мяч гостевой команды.

Лига конференций. 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
2 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Гомеш – 7'   2:0 Гомеш – 24'   2:1 Гложек – 85'
Удаления: Гомеш – 65' / нет

«Раннерс» — «Лестер Сити» (Первый матч 1:4)

Во втором матче «Лестер» лишь укрепил преимущество над датской командой: отличились Харви Барнс и дважды Джеймс Мэддисон, у хозяев отличился Стивен Одей.

Лига конференций. 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Раннерс
Раннерс, Дания
Окончен
1 : 3
Лестер Сити
Лестер, Англия
0:1 Барнс – 2'   0:2 Мэддисон – 70'   0:3 Мэддисон – 74'   1:3 Одей – 84'

«Карабах» — «Марсель» (Первый матч 1:3)

«Марсель» также был явным фаворитом встречи. Команда Хорхе Сампаоли лишь укрепила этот статус во втором матче, забив три безответных мяча. Отличились Пап Гуй, Маттео Гендузи и Конрад де ла Фуэнте.

Лига конференций. 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
0 : 3
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Гуй – 12'   0:2 Гендузи – 77'   0:3 де ла Фуэнте – 90+2'

«Олимпиакос» — «Аталанта» (Первый матч 1:2)

В ответном гостевом матче «Аталанта» также забила три безответных мяча в ворота соперника. Точные удары на счету Йоакима Мехле и Руслана Малиновского, оформившего дубль.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Мехле – 40'   0:2 Малиновский – 66'   0:3 Малиновский – 69'

«Динамо» Загреб — «Севилья» (Первый матч 1:3)

Хорватская команда сумела добиться минимальной победы на своём поле, но всё решил счёт первой игры. Гол Мислава Оршича с пенальти не спас «Динамо» от вылета из турнира.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Оршич – 65' (пен)
Удаления: нет / Дилейни – 90+1'
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