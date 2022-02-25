Властимил Петржела: опять «Зенит» бездарно вылетает из еврокубков — это позор

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат ответной встречи сине-бело-голубых в 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» (0:0, 2:3 общ.), которая проходила на выезде.
«Всё это очень грустно. В первом тайме вообще ни разу в створ не пробили. Во втором было лучше, но начали играть поздно. Если вам нужно отыгрываться, то в чём проблема начать играть раньше? Мне это не очень понятно. К сожалению, чуда не произошло.
Опять «Зенит» бездарно вылетает из еврокубков — это позор. Да и для русского футбола большая проблема. Лучший клуб страны не может пройти первый раунд плей-офф, как такое может быть? Все пугали, что «Бетис» очень силён, но ничего такого удивительного в них не увидел. Можно было обыгрывать. Боссам клуба надо думать, что делать дальше. Побеждать в чемпионате — здорово. Но об уровне команды говорят результаты в Европе — их сейчас нет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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