Властимил Петржела: опять «Зенит» бездарно вылетает из еврокубков — это позор

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат ответной встречи сине-бело-голубых в 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» (0:0, 2:3 общ.), которая проходила на выезде.

«Всё это очень грустно. В первом тайме вообще ни разу в створ не пробили. Во втором было лучше, но начали играть поздно. Если вам нужно отыгрываться, то в чём проблема начать играть раньше? Мне это не очень понятно. К сожалению, чуда не произошло.

Опять «Зенит» бездарно вылетает из еврокубков — это позор. Да и для русского футбола большая проблема. Лучший клуб страны не может пройти первый раунд плей-офф, как такое может быть? Все пугали, что «Бетис» очень силён, но ничего такого удивительного в них не увидел. Можно было обыгрывать. Боссам клуба надо думать, что делать дальше. Побеждать в чемпионате — здорово. Но об уровне команды говорят результаты в Европе — их сейчас нет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.