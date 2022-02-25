«Зенит» продлил до 19 матчей серию без побед на выезде в еврокубках, установив антирекорд
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Вчера, в четверг, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» встречался с «Бетисом». Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 0:0.
Как отмечает OptaIvan в «Твиттере», для «Зенита» этот матч стал 19-м кряду, в котором им не удалось одержать победу на выезде в еврокубковом турнире. Это худшая серия без побед на выезде в еврокубках в истории российского футбола.
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд.
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