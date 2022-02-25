Семак высказался о ситуации со специальной военной операцией России на Украине

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после ответной игры 1/16 финала Лиги Европы в Испании с «Бетисом» (0:0, 2:3 общ.) высказался о ситуации со специальной военной операцией России на Украине.

«За последними событиями следят все. Судьбы тесно переплетены. Говорить нечего. Кто-то спит, кто-то — нет. Всё это мешает и отвлекает. В глобальном смысле нет ничего важнее жизни людей. Футбол — важная её часть, но не самая главная», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что это был третий проигранный «Зенитом» матч в Лиге Европы подряд.