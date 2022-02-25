Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу «Бетиса» над «Зенитом» в 1/16 финала ЛЕ

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу команды в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом».

«Зенит» — тяжёлый соперник. Результат после первого матча не был окончательным. Наш соперник — команда уровня Лиги чемпионов, у них в составе звезды. Важно, что мы не пропустили. Во втором тайме мы достаточно хорошо играли первые 25 минут. В концовке мы держали результат, они рисковали, мы могли пропустить. Но у «Зенита» было не так много моментов. В защите мы сыграли хорошо. Мы бы победили в дополнительное время, потому что сделали хорошие замены. Мы могли бы добиться положительного результата в дополнительное время, но, к счастью, не дошли до него. Нам удалось показать, что мы можем хорошо защищаться и создавать голевые моменты.

Мы не всегда можем играть одинаково. Сегодня применили чуть более оборонительную тактику. Но «Бетис» должен уметь защищаться. Повторюсь, с нами играл соперник уровня Лиги чемпионов. Они владели мячом, но не создавали серьёзных моментов. У нас тоже были отличные моменты. Против соперника такого серьёзного уровня мы показали силу. В России у нас было больше моментов», — передает слова Пеллегрини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, первый матч между командами закончился победой «Бетиса» со счётом 3:2. Ответная игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Бетис» вышел в следующий раунд Лиги Европы, а «Зенит» завершил участие в турнире.