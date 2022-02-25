Семак: на матч с «Бетисом» выбрали самый атакующий вариант. Хотели контролировать мяч

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о плане на игру в ответном матче 1/16 Лиги Европы с испанским «Бетисом» (0:0, 2:3 общ.).
«Мы выбрали самый атакующий вариант. Вендел и Клаудиньо хорошо работают с мячом. Мы хотели контролировать мяч. Что касается обороны, то у нас был не очень больший выбор. Решили сыграть вот так, исходя из состояния игроков. Для тех футболистов, которые вышли на поле, это было оптимальное сочетание.
Ракицкий сыграл в предыдущем матче ниже своего уровня. По тем тренировкам, что мы видим, ему нужно набирать форму. Сейчас не только у Ярослава проблемы с состоянием. У меня много знакомых и близких на Украине, не только у Ярослава. Мы все переживаем. Все следят, все переживают. Даже бразильцы переписываются, узнают, переживают, насколько там всё серьёзно. Узнают у других бразильцев, что будет с чемпионатом Украины», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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