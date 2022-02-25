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Червиченко — о вылете «Зенита»: мяч облизывал штанги «Бетиса» — за такой футбол не стыдно

Червиченко — о вылете «Зенита»: мяч облизывал штанги «Бетиса» — за такой футбол не стыдно
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат ответной игры санкт-петербургского «Зенита» в 1/16 Лиги Европы с испанским «Бетисом» (0:0, 2:3 общ.).

«Мне игра «Зенита» очень понравилась. На сегодняшний день — это самая сильная команда чемпионата. Будь не турецкий судья, а любой другой — можно было бы искать заговор. Наступить-то Ерохин наступил, но, конечно, эпизод никакого влияния на забитый мяч не имел. Нарушение было — в итоге отменили.

Мяч облизывал штанги и перекладины «Бетиса». К сожалению, не хватило везения. Моё мнение: сыграли отлично. За такой футбол не стыдно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что это был третий проигранный «Зенитом» матч в Лиге Европы подряд.

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