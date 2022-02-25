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Сергей Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы

Сергей Семак прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат ответного матча с «Бетисом» (0:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Непростая игра, которая держала всех в напряжении с первой до последней минуты. Были шансы и у нас, и у соперника. Незасчитанный мяч. Провели хорошую игру по качеству, но не смогли добиться результата. Ребята сделали, что могли. Отдали все силы. Поздравляю «Бетис», а мы готовимся к следующему матчу
Не видел момент с голом. Сложно комментировать, я не видел момент. Мы уже не изменим ничего.
В каких-то моментах мы смотрелись хорошо. Лучший матч тот, который приносит победу. Не могу сказать, что это наш лучший матч в гостях в еврокубках, но играли сегодня неплохо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу испанского клуба. Таким образом, «Зенит» завершил выступление в еврокубках.

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