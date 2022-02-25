Семак оценил дебют Одоевского за «Зенит» в Лиге Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют голкипера клуба Даниила Одоевского в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«Хорошо. За исключением небольших помарочек с выходами в первом тайме. Был хорош, спокойно играл ногами», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что Одоевский стал самым молодым вратарём российского клуба в еврокубках. На момент матча с испанской командой Одоевскому исполнилось 19 лет и 33 дня.

Напомним, первый матч между командами завершился победой «Бетиса» со счётом 3:2. Ответная игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Бетис» вышел в следующий раунд Лиги Европы, а «Зенит» завершил участие в турнире.