Семак оценил дебют Одоевского за «Зенит» в Лиге Европы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют голкипера клуба Даниила Одоевского в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».
«Хорошо. За исключением небольших помарочек с выходами в первом тайме. Был хорош, спокойно играл ногами», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сообщалось, что Одоевский стал самым молодым вратарём российского клуба в еврокубках. На момент матча с испанской командой Одоевскому исполнилось 19 лет и 33 дня.
Напомним, первый матч между командами завершился победой «Бетиса» со счётом 3:2. Ответная игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Бетис» вышел в следующий раунд Лиги Европы, а «Зенит» завершил участие в турнире.
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