Стали известны все возможные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

Определились все возможные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы.

В соперники красно-белых попадётся один из этих клубов: «Аталанта», «Лейпциг», «Порту», «Севилья», «Бетис», «Барселона», «Рейнджерс» и «Брага».

«Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы и напрямую пробился в 1/8 финала турнира. Соперник красно-белых на этой стадии определится позже. Жеребьевка 1/8 финала состоится 25 февраля. Первые матчи состоятся 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.

Напомним, ранее «Зенит» по сумме двух матчей проиграл «Бетису» (2:3 – дома, 0:0 на выезде) в 1/16 финала Лиги Европы и завершил участие в турнире. Таким образом, «Спартак» остался единственным представителем России в нынешнем сезоне еврокубков.