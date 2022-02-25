Сутормин высказался о незасчитанном голе «Зенита» на последних минутах матча с «Бетисом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о поражении в матче с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Неплохая игра с нашей стороны, думаю, болельщикам она должна была понравиться. Нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы забить гол и перевести матч в дополнительное время. Конечно, обидно, но нужно принять этот результат и двигаться дальше. Да, мы смотрели повтор эпизода с незасчитанным голом Александра Ерохина. Саня сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, что лет пять назад это был бы чистый гол. Возможно, если бы мы не забили, нам было бы спокойнее, но забив такой мяч, не очень приятно, что судьи посмотрели повтор и отменили его. Конечно, у них была возможность отменить этот гол и, к сожалению, они ею воспользовались», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».

«Зенит» по сумме двух матчей проиграл «Бетису» (2:3 – дома, 0:0 на выезде) в 1/16 финала Лиги Европы и завершил участие в турнире.