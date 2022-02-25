Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на вылет «Зенита»

По завершении очередной еврокубковой недели Россия сохранила за собой 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Россию представлял лишь один клуб – санкт-петербургский «Зенит». В ответной игре 1/16 финала Лиги Европы он сыграл вничью на выезде с испанским «Бетисом» (0:0), но уступил по сумме двух встреч – 2:3.

Таким образом, в активе России 34.482 балла, а у Шотландии, занимающей строчку выше, — 34.900. При этом, единственный представитель этой страны на еврокубковой арене – «Селтик» уступил на выезде норвежскому «Будё-Глимт» (0:2, 1:5 общ.) и вылетел из розыгрыша Лиги конференций.

На 11-м месте в рейтинге УЕФА, то есть на строчку ниже России, располагается Сербия с 32.875 баллами.

Таблица коэффициентов УЕФА доступна по ссылке.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы Россию будет представлять московский «Спартак», который узнает своего будущего соперника в пятницу, 25 февраля.