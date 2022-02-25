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Хавбек «Бетиса» Родригес прокомментировал проход «Зенита» в Лиге Европы

Хавбек «Бетиса» Родригес прокомментировал проход «Зенита» в Лиге Европы
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27-летний атакующий полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес подвёл итоги ответного матча с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 3:2 общ.) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Это была борьба. Временами игроки «Зенита» часто атаковали, но и у нас были свои моменты – особенно во втором тайме. Мы рады оказаться в следующем раунде соревнований.

Мы знали, что впереди ещё 90 минут. Судя по составу, мы понимали их атакующий настрой. Было бы лучше, если бы мы больше владели мячом и больше атаковали, но иногда вы не можете этого сделать, и вам приходится терпеть.

Очень важно, что мы делаем в этом сезоне во всех соревнованиях, в которых участвуем. Мы сделали важный шаг. Теперь давайте посмотрим, кого мы получим в жеребьевке, но мы должны идти шаг за шагом», — приводит слова Родригеса пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

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