«Арсенал» в конце сезона вновь вернётся к подписанию Исака, которого упустил зимой

Лондонский «Арсенал» вновь заинтересован в подписании нападающего «Реала Сосьедад» Александера Исака. Об этом сообщает sport.es

По сведениям источника, 22-летнего шведского футболиста в своей команде хочет видеть главный тренер «канониров» Микель Артета. Лондонский клуб не смог подписать Исака в зимнее трансферное окно и планирует сделать это летом. В контракте нападающего с «Реалом Сосьедад» прописана сумма отступных в размере € 80 млн, но «Арсенал» планирует добиться снижения цены.

В нынешнем сезоне Исак в 29 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт игрока истекает в 2026 году.

«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Обзор матча. АПЛ 21/22. 20-й тур:

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