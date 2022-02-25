Глава оргкомитета финала ЛЧ в Санкт-Петербурге отреагировал на перенос матча из России

Гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, бывший глава оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что матч перенесён из России во Францию.



«Мы с сожалением относимся к такому решению. Степень готовности была очень высокой, подготовка шла в хорошем динамичном режиме. Было прекрасное сотрудничество с федеральными органами, с правительством Санкт-Петербурга. Кроме сожаления, трудно найти другие эмоции», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени — пригородной коммуне Парижа.

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