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ЦСКА не смог отправить защитника Елеева в аренду из-за «технических причин»

ЦСКА не смог отправить защитника Елеева в аренду из-за «технических причин»
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Защитник структуры ЦСКА Максим Елеев не смог отправиться в аренду в ивановский «Текстильщик». Об этом сообщает пресс-служба московской команды в «телеграме».

Ранее московский клуб анонсировал уход Елеева в «Текстильщик» на правах аренды до конца сезона. Однако сделка была отменена по «техническим причинам», и нынешний сезон Елеев доиграет в структуре армейцев под номером 13.

20-летний Елеев, являющийся воспитанником ЦСКА, провёл первую часть текущего сезона на правах аренды в пермском «Амкаре», где в 10 матчах не отметился результативными действиями. Контракт Елеева с московской командой истекает в 2024 году.

ЦСКА возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге гостевым матчем со «Спартаком» 26 февраля.

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