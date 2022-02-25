Эриксен сыграет в официальном матче впервые с июня 2021 года

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк подтвердил, что полузащитник команды Кристиан Эриксен дебютирует за неё в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Об этом сообщает Marca.
30-летний датчанин был представлен в качестве футболиста «Брентфорда» в конце января, подписав контракт с командой на правах свободного агента до конца сезона. Стороны могут продлить соглашение ещё на год.
Этот матч станет для Эриксена первым официальным, в котором он примет участие с июня 2021 года. Тогда в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, а Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Италии. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».
Матч «Брентфорд» — «Ньюкасл» состоится завтра, 26 февраля.
«Арсенал» — «Брентфорд». Обзор матча. АПЛ 21/22. 26-й тур:
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