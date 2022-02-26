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Матч Кубка России «Балтика» — «Чайка» перенесён. Остальные пройдут по расписанию

Матч Кубка России «Балтика» — «Чайка» перенесён. Остальные пройдут по расписанию
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Совместная комиссия Российского футбольного союза, Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги приняла решение перенести матч Кубка России «Балтика» — «Чайка» с 1 на 3 марта, сообщает пресс-служба РФС. Остальные встречи 1/8 финала пройдут по расписанию.

Решение было принято после обращения «Чайки», связанного с невозможностью команды добраться до Калининграда из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на юге России.

Расписание остальных матчей выглядит следующим образом:

1 марта (вторник)

20:00 мск «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород).

2 марта (среда)

16:00 мск «Алания Владикавказ» — «Арсенал» (Тула).
18:00 мск «Сочи» — ЦСКА (Москва).
20:00 мск «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар).

3 марта (четверг)

18:15 мск «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).
19:00 мск «Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград).
20:15 мск «Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны).

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