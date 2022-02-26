Блессин — о матче с «Интером»: «Дженоа» повезло с ничьей, но мы проявили сильный характер

Главный тренер «Дженоа» Александер Блессин прокомментировал ничью в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:0).



«Мы проделали отличную работу в первые 30 минут. Я думал в тот момент, что мы можем забить гол. После перерыва мы сделали замены, у нас были травмы, и последние 20 минут мы просто защищали свои ворота. Нам повезло с этой ничьей, но мы проявили сильный характер, и я действительно впечатлён своей командой.



Не хочу говорить о прошлом. Я здесь и сейчас прививаю команде свой стиль, и наверняка мы совершим много ошибок. У нас действительно были глупые потери мячи в последних играх, должны избегать этого. Нам нужно контролировать мяч, поэтому я был недоволен тем, что мы много раз отдавали его во втором тайме. Когда у вас есть шансы против лучших команд, вы должны их использовать», — цитирует Блессина Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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