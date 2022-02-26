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«Брайтон» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Брайтон» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Помогать ему будут ассистенты Нил Дэвис и Мэттью Уилкс. Резервный рефери — Дэвид Кут.

«Брайтон» набрал 33 очка в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (27) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).

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