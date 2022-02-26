Кофрие: остаюсь ли я в Москве? Да, конечно!
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился ожиданиями от центрального матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 26 февраля. Также он рассказал о своих планах.
«Верю в победу «Спартака» 3:0. Остаюсь ли в Москве? Да, конечно», — передаёт слова Кофрие корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков, его ассистентами выступят Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром станет Антон Фролов.
«Спартак» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвёртый.
Стартовый свисток Виталия Мешкова в матче «Спартака» и ЦСКА в 19-м туре чемпионата России прозвучит в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
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