Кофрие: остаюсь ли я в Москве? Да, конечно!

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился ожиданиями от центрального матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 26 февраля. Также он рассказал о своих планах.



«Верю в победу «Спартака» 3:0. Остаюсь ли в Москве? Да, конечно», — передаёт слова Кофрие корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков, его ассистентами выступят Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром станет Антон Фролов.



«Спартак» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвёртый.



Стартовый свисток Виталия Мешкова в матче «Спартака» и ЦСКА в 19-м туре чемпионата России прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.