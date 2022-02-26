«Астон Вилла» уверенно обыграла «Брайтон» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Астон Виллу». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте отличился защитник Мэтти Кэш.

Гол Кэша:

На 68-й минуте преимущество «львов» удвоил нападающий Олли Уоткинс, ему ассистировал Тайрон Мингз.

Результативный удар Уоткинса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Помогали ему ассистенты Нил Дэвис и Мэттью Уилкс. Резервный рефери — Дэвид Кут.



«Брайтон» набрал 33 очка в 26 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (30) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (63).