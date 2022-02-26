Паоло Ваноли: мне хотелось бы, чтобы «Спартак» был немного смелее

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась победой армейцев со счётом 2:0.



«Мне хотелось бы, чтобы команда была немного смелее. Футбол был показан хороший, но хочется, чтобы он продолжал тот футбол, который есть на сборах. У нас не было сильных соперников во время товарищеских игр, это тоже может оказать влияние. Нам нужно было использовать численное преимущество в центре поля. Нужно было там сработать получше. Результат в дерби решают эпизоды: Промес попал в крестовину, а Языджи со штрафного забил.



Я требовательный тренер — к себе и футболистам. На тренировках мы должны работать над маленькими деталями. Соболев? Он провёл хороший матч, но нужно работать. Временами после хороших действий он делает неточную передачу. Моя реакция связана с тем, что я хочу, чтобы они принимали верные решения», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.