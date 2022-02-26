Сборная Чехии может отказаться играть с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022

Президент Футбольной ассоциации Чехии Петр Фоусек заявил, что сборная Чехии может отказаться от стыкового матча с россиянами за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Я созванивался с главой польской ассоциации Чезаре Кулеши и председателем шведской ассоциации Карл-Эриком Нильссоном. Мы ощущаем остроту беспрецедентной ситуации, возникшей в последние дни, которую большинство из нас ещё недавно даже не могли себе представить.



В сложившихся обстоятельствах проведение такого матча кажется практически невозможным, и очень вероятно, что мы последуем польскому и шведскому сценариям, но невозможно обойти процедурные шаги», — цитирует Фоусека официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии.



Ранее футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи на чемпионат мира 2022 года. Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Швеция сыграет с Чехией, а Россия должна встретиться с Польшей. Победители этих пар должны сыграть в финальном стыковом матче квалификации мирового первенства.

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