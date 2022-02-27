Недвед: отказ Польши и Швеции играть с Россией — это правильно. Непонятно, чего ждёт Чехия

Вице-президент «Ювентуса» и бывший футболист сборной Чехии Павел Недвед высказался об отказе Швеции и Польши играть с Россией в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022.

«Должен признаться, что сегодня трудно быть на 100% сконцентрированным на футболе… Я из Восточной Европы, поэтому сочувствую украинцам. Я вырос рядом с Украиной, могу сказать, что никто не заслуживает этих страданий, никто не хочет этой войны. Это никому не нужно.

У Войцеха Щенсного жена из Украины? Да, знаю, мы много говорили об этом с ним. Я прекрасно понимаю Войцеха, потому что сложно, когда это касается тебя на личном уровне. Мы спросили, готов ли он играть в ближайших матчах, и он ответил, что готов.

Польша и Швеция отказались играть с Россией, и это правильно. Я ожидаю, что моя нация – Чехия – сделает то же самое. Не понимаю, чего они ждут», — приводит слова Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.

Ранее президент польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши заявил, что национальная команда страны не намерена играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.