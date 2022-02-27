Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Недвед: отказ Польши и Швеции играть с Россией — это правильно. Непонятно, чего ждёт Чехия

Недвед: отказ Польши и Швеции играть с Россией — это правильно. Непонятно, чего ждёт Чехия
Комментарии

Вице-президент «Ювентуса» и бывший футболист сборной Чехии Павел Недвед высказался об отказе Швеции и Польши играть с Россией в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022.

«Должен признаться, что сегодня трудно быть на 100% сконцентрированным на футболе… Я из Восточной Европы, поэтому сочувствую украинцам. Я вырос рядом с Украиной, могу сказать, что никто не заслуживает этих страданий, никто не хочет этой войны. Это никому не нужно.

У Войцеха Щенсного жена из Украины? Да, знаю, мы много говорили об этом с ним. Я прекрасно понимаю Войцеха, потому что сложно, когда это касается тебя на личном уровне. Мы спросили, готов ли он играть в ближайших матчах, и он ответил, что готов.

Польша и Швеция отказались играть с Россией, и это правильно. Я ожидаю, что моя нация – Чехия – сделает то же самое. Не понимаю, чего они ждут», — приводит слова Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.

Ранее президент польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши заявил, что национальная команда страны не намерена играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Новость по теме
Щенсны: надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022