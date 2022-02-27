Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о пропуске Ракицким матча с «Рубином»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой защитник санкт-петербургского клуба Ярослав Ракицкий не сыграет в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с казанским «Рубином».
«Ракицкий пропустит матч с «Рубином»? Это не так. У нас состав на игру определяется исключительно из спортивных соображений», — приводит слова Медведева Sport24.
Матч «Зенит» — «Рубин» состоится завтра, 28 февраля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Зенит» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (22) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39).
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