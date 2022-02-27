Тухель — о решении Абрамовича: думаю, что для меня ничего не поменяется

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на решение владельца лондонской команды Романа Абрамовича передать руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

«Думаю, что для меня ничего не поменяется. Я понимаю это так. Я нахожусь в тесном контакте с Мариной Грановской и Петром Чехом. Думаю, наши возможности не изменятся после этих новостей», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В сегодняшнем матче Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Челси» уступил в серии пенальти «Ливерпулю». Единственный промах в серии допустил вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага.

«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеобзор матча 26-го тура чемпионата Англии:

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