«Реал» хочет подписать защитника «Севильи». Им интересуются «Челси» и «Барселона»
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде входит в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что 23-летним французским футболистом интересуются «Челси» и «Барселона». Соглашение Кунде истекает в 2024 году, а в его контракте прописана сумма отступных в размере € 80 млн. «Севилья» готова расстаться с игроком лишь в том случае, если за него предложат сумму близкой к той, что она запрашивает.
В нынешнем сезоне Кунде в 30 матчах во всех турнирах отметился одним голом и одной результативной передачей. Рыночная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в € 60 млн.
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