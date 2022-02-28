Роналду потерял более € 10 млн на продаже квартиры в Нью-Йорке

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в ноябре 2021 года продал квартиру в «башне Трампа» в Нью-Йорке за € 6,3 млн. В 2015 году португалец покупал её за € 16,5 млн и потерял на сделке свыше € 10 млн. Об этом сообщает Expansion.

По сведениям источника, 37-летний футболист впервые выставил недвижимость на продажу за € 8 млн в 2019 году, но был вынужден снизить цену после того, как не получил никаких предложений.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал три голевые передачи. Соглашение португальского форварда с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2023 году.

Роналду попадает в штангу в матче с «Уотфордом» в 27-м туре АПЛ:

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