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Килиан Мбаппе по-прежнему намерен уйти в «Реал», несмотря на предложения «ПСЖ»

Килиан Мбаппе по-прежнему намерен уйти в «Реал», несмотря на предложения «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе твёрдо намерен перейти в мадридский «Реал», сообщает Marca.

Ранее стало известно, что парижане хотят сохранить 23-летнего футболиста, заключив с ним новый контракт до 2024 года. По условиям контракта Мбаппе будет получать зарплату в размере € 50 млн за сезон. Также футболист получит € 100 млн в качестве бонуса за лояльность, если решит остаться в «Пари Сен-Жермен».

По информации источника, предложение «ПСЖ» и давление на его окружение не изменили решение Мбаппе. Французский футболист намерен продолжить карьеру в «Реале». Руководство мадридского клуба спокойно и уверено в успешном завершении сделки.

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в конце 2022 года.

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