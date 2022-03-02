В «Динамо» заявили, что Сандро Шварц продолжит работать с командой
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В московском «Динамо» прокомментировали слухи о том, что Сандро Шварц может покинуть клуб в связи со сложившейся ситуацией.
«В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате Российской Премьер-Лиги отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах «Динамо», считаем необходимым заявить следующее.
Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.
Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определённому тренерским штабом тренировочному плану», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».
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