В «Динамо» заявили, что Сандро Шварц продолжит работать с командой

В московском «Динамо» прокомментировали слухи о том, что Сандро Шварц может покинуть клуб в связи со сложившейся ситуацией.



«В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате Российской Премьер-Лиги отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах «Динамо», считаем необходимым заявить следующее.



Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.



Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определённому тренерским штабом тренировочному плану», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».