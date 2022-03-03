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Андрей Шевченко рассказал, что его родственники отказываются покидать Киев

Андрей Шевченко рассказал, что его родственники отказываются покидать Киев
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45-летний известный в прошлом украинский форвард Андрей Шевченко, ранее возглавлявший сборную Украины и клуб Серии А – «Дженоа», высказался о текущем положении дел на родине в связи с проведением Россией военной спецоперации.

«Я так горжусь тем, что я украинец. Это очень трудный момент для моей страны, народа и семьи. Нам нужно остановить эту войну. Мама и сестра сейчас в Киеве, и там происходят ужасные вещи. Они, как и большинство украинцев, отказываются уезжать, они остаются сражаться за нашу свободу, за нашу душу.

Мы единый народ, и в данный момент единая страна. Вокруг много помощников: семьи стараются делиться с солдатами едой, помогать войскам. Это один из самых сложных моментов в истории Украины, но люди действительно едины, потому что мы хотим свободы и защиты своих домов.

У нас есть беженцы, населению нужна гуманитарная, медицинская и продовольственная помощь. Такое ощущение, что я могу многое сделать в этом плане, и я это сделаю», — приводит слова Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sports UK.

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