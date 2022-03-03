Андрей Шевченко рассказал, что его родственники отказываются покидать Киев

45-летний известный в прошлом украинский форвард Андрей Шевченко, ранее возглавлявший сборную Украины и клуб Серии А – «Дженоа», высказался о текущем положении дел на родине в связи с проведением Россией военной спецоперации.
«Я так горжусь тем, что я украинец. Это очень трудный момент для моей страны, народа и семьи. Нам нужно остановить эту войну. Мама и сестра сейчас в Киеве, и там происходят ужасные вещи. Они, как и большинство украинцев, отказываются уезжать, они остаются сражаться за нашу свободу, за нашу душу.
Мы единый народ, и в данный момент единая страна. Вокруг много помощников: семьи стараются делиться с солдатами едой, помогать войскам. Это один из самых сложных моментов в истории Украины, но люди действительно едины, потому что мы хотим свободы и защиты своих домов.
У нас есть беженцы, населению нужна гуманитарная, медицинская и продовольственная помощь. Такое ощущение, что я могу многое сделать в этом плане, и я это сделаю», — приводит слова Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sports UK.
- 3 марта 2022
-
05:48
-
05:23
-
04:43
-
03:58
-
03:36
-
03:21
-
03:08
-
03:03
-
01:19
-
01:09
-
01:00
-
00:49
-
00:34
-
00:17
- 2 марта 2022
-
23:57
-
23:43
-
23:24
-
23:21
-
23:16
-
23:08
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14
-
21:53
-
21:52
-
21:17
-
21:15Жоаозиньо заявил, что останется в «Сочи» Эксклюзив