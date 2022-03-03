Диего Коста может стать игроком «Коринтианса»

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Челси» Диего Коста близок к переходу в «Коринтианс», сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере». По информации источника, клуб предложил футболисту контракт до конца 2022 года с зарплатой в € 1,2 млн.
Ранее сообщалось, что Коста заявил о предложениях от «Зенита» и «Краснодара». Также он подчеркнул, что приоритетом для него является подписание контракта с турецким «Фенербахче». Отмечается, что испанец требует зарплату в размере € 2 млн в год.
Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
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