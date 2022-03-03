КДК РФС дисквалифицировал президента «Урала» Григория Иванова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что орган принял решение наказать президента «Урала» Григория Иванова за поведение после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:0).
«После матча в подтрибунном помещении были оскорбительные выражения в адрес судейской бригады от Григория Иванова. Иванов присутствовал по видеосвязи, также был и юрист клуба. Мы получили дополнительный рапорт от Казарцева. Решение – дисквалифицировать Иванова на три матча чемпионата: один матч реальный, два условных. Штраф Иванову — 200 тыс. рублей. Испытательный срок до конца сезона. Иванов извинился перед комитетом, перед судьёй он не извинялся», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 3 марта 2022
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