КДК РФС дисквалифицировал президента «Урала» Григория Иванова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что орган принял решение наказать президента «Урала» Григория Иванова за поведение после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:0).



«После матча в подтрибунном помещении были оскорбительные выражения в адрес судейской бригады от Григория Иванова. Иванов присутствовал по видеосвязи, также был и юрист клуба. Мы получили дополнительный рапорт от Казарцева. Решение – дисквалифицировать Иванова на три матча чемпионата: один матч реальный, два условных. Штраф Иванову — 200 тыс. рублей. Испытательный срок до конца сезона. Иванов извинился перед комитетом, перед судьёй он не извинялся», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.