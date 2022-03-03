КДК РФС оштрафовал Паоло Ваноли по итогам матча «Спартак» — ЦСКА
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что орган принял решение наказать главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).
«Ваноли выходил за пределы технической зоны. Он оштрафован на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак», набрав 23 очка, занимает лишь девятое место в турнирной таблице. Московское дерби стало первым матчем для ЦСКА и «Спартака» после возобновления чемпионата России после зимней паузы.
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