«Рубин» — «Ротор»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00

Сегодня, 3 марта, состоится матч «Рубин» — «Ротор». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ротор».
Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). Затем в следующую стадию пробилась «Алания», которая переиграла тульский «Арсенал» (1:0). ЦСКА выбил из розыгрыша «Сочи» (2:1). «Спартак» уверенно разобрался с «Кубанью» (6:1). В других матчах 1/8 финала были образованы следующие пары: «Зенит» — «КАМАЗ», «Балтика» — «Чайка» и «Локомотив» — «Енисей». Финальный матч турнира состоится 29 мая. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».
- 3 марта 2022
-
17:20
-
17:15
-
17:14
-
16:59
-
16:57
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:24
-
16:00
-
15:55
-
15:49
-
15:42
-
15:41
-
15:11
-
14:50
-
14:44
-
14:33
-
14:32
-
14:13
-
14:08
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:29
-
13:12
-
13:03
-
12:38
-
12:05
-
11:55
-
11:41
-
11:29
-
11:04
-
10:56