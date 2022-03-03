Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавани получил предложения продолжения карьеры от нескольких клубов Испании

Кавани получил предложения продолжения карьеры от нескольких клубов Испании
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не планирует продлевать соглашение с клубом, истекающее в конце сезона. Уругвайский футболист хочет попробовать себя в чемпионате Испании и уже получил предложения от нескольких команд. Об этом сообщает The Guardian.

35-летний Кавани подписал контракт с английским клубом в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий в 11 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал результативную передачу.

В зимнее трансферное окно сообщалось, что уругвайцем активно интересуется «Барселона».

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в матче 27-го тура чемпионата Англии:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Наставник «Аякса» учит английский язык, чтобы повысить шансы стать тренером «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022