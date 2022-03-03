Кавани получил предложения продолжения карьеры от нескольких клубов Испании

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не планирует продлевать соглашение с клубом, истекающее в конце сезона. Уругвайский футболист хочет попробовать себя в чемпионате Испании и уже получил предложения от нескольких команд. Об этом сообщает The Guardian.

35-летний Кавани подписал контракт с английским клубом в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нападающий в 11 матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал результативную передачу.



В зимнее трансферное окно сообщалось, что уругвайцем активно интересуется «Барселона».

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в матче 27-го тура чемпионата Англии:

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