Семак опроверг информацию о том, что Ловрен хочет покинуть «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, что защитник петербургской команды Деян Ловрен хочет покинуть клуб.
«Нет, мы с Ловреном на связи. Но ввиду того, что он сейчас не может проводить беговую работу, не может работать в группе и на футбольном поле, мы предоставили ему возможность тренироваться у себя. На сегодняшний день никаких разговоров, что он хочет уйти, я не слышал абсолютно. Это все неправда», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
Ранее защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит». Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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