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Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан рассказал, сожалеет ли он об уходе из «Реала»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан рассказал, сожалеет ли он об уходе из «Реала»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал, сожалеет ли он об уходе из мадридского «Реала». Напомним, француз присоединился к «красным дьяволам» летом 2021 года, перейдя из «Королевского клуба» за € 40 млн.

«Не сожалею об уходе. Для меня это новый вызов — продолжать покорять вершины, открывать себя заново, меняться. Хорошо не оставаться в зоне комфорта, а искать себя.

Я чувствую себя всё лучше и лучше. В начале сезона у меня были некоторые проблемы, но сейчас дела идут лучше. Ощущаю себя всё более непринужденно. Теперь я также стал чуть лучше говорить на английском, плюс узнал партнёров по команде.

Мы приближаемся к решающему моменту сезона, все должны быть готовы к предстоящим испытаниям», — цитирует Варана Sport.es со ссылкой на Canal +.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в матче английской Премьер-лиги:

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