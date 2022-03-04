«Аталанта» включила Миранчука в заявку на матч с «Ромой»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук включён в заявку команды на матч 28-го тура итальянской Серии А с «Ромой». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо в «твиттере».

В предыдущем матче с «Сампдорией» 26-летний хавбек забил гол и отдал голевую передачу. «Аталанта» обыграла соперника со счётом 4:0. Всего на счету Миранчука в нынешнем сезоне 14 матчей в чемпионате Италии, два гола и три результативных паса. Также россиянин отметился голевой передачей в двух матчах Лиги чемпионов.



«Аталанта» в 26 турах чемпионата набрала 47 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Рома» с 44 очками идёт следом. Лидером соревнований является «Наполи» (57), но у команды Лучано Спалетти 27 проведённых встреч.