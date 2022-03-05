«Норвич Сити» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 5 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Норвич Сити» — «Брентфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Брентфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступит Гэвин Уорд.



«Брентфорд» в 27 матчах набрал 24 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (17) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).